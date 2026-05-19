Aerobic Training With or Without Resistance Tied to Reduced Blood Pressure

TUESDAY, May 19, 2026 (HealthDay News) -- Aerobic and resistance training combined and high-intensity interval training are associated with significant reductions in blood pressure over 24 hours, according to a review published online May 12 in the British Journal of Sports Medicine.Vinícius Mallmann Schneider, from Universidade Federal do Rio Grande do Sul in Brazil, and colleagues conducted a systematic literature review to compare the effects of exercise training modalities on 24-hour ambulatory blood pressure in adults with hypertension.Based on 31 included trials (1,345 participants), the researchers found that combined training (mean difference [MD], −6.18 mm Hg), aerobic training (MD, −4.73 mm Hg), and high-intensity interval training (MD, −5.71 mm Hg) reduced 24-hour systolic blood pressure, while reductions in 24-hour diastolic blood pressure were seen with combined training (MD, −3.94), aerobic training (MD, −2.76), high-intensity interval training (MD, −4.64), and Pilates (MD, −4.18). Results of exercise-versus-exercise comparisons were inconclusive for superiority between modalities."Current recommendations should include aerobic (continuous or interval training) or combined training as primary evidence-based interventions for reducing 24-hour ambulatory blood pressure in adults with hypertension," the authors write.Abstract/Full Text.